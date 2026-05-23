Пожар произошел в типографии на юго-востоке Москвы на площади 500 «квадратов»

Пожар произошел в типографии на площади 500 квадратных метров на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил источник РЕН ТВ.
Уточняется, что загорание произошло на четвертом этаже типографии на улице Стахановская. На этаже находится большое количество печатной продукции.
— По предварительной информации, один человек пострадал, — говорится в Telegram-канале РЕН ТВ.
