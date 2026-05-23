Никакого раскаяния нет: психиатр Шуров объяснил поведение Тарховой в суде

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве деда и бабушки — экс‑мэра Самары и его супруги, — в ходе первого дня судебных слушаний частично признала свою вину и попросила прощения. По словам адвоката её матери, Людмилы Тарховой, девушка шлёт ей письма, в которых раскаивается в своих действиях. Врач‑психиатр, нарколог Василий Шуров уверен, что настоящего раскаяния Екатерина Тархова не испытывает.
«Я думаю, что девушка доупотреблялась уже до такой стадии, что единственное, о чём она жалеет, — это о том, что попалась. Это хладнокровное расчётливое убийство ради денег. Убийство единственных близких людей, которым она была нужна по‑настоящему. Поэтому там нет никакого раскаяния. Это уже второе поколение социопатов. Мама с папой — очень проблемные, и дочка, которая гораздо их переплюнула. Никакого там раскаяния не будет. Эти люди не способны испытывать угрызения совести и раскаяния. Человек, который самым коварным, подлым образом может убить дедушку с бабушкой, расчленить, избавиться от тел, потом пользоваться их деньгами, — я просто исключаю вероятность какого‑либо раскаяния у подобных персонажей», — подчеркнул в беседе с aif.ru врач‑психиатр Василий Шуров.
Ранее в беседе с aif.ru бывший муж Тарховой и отец её ребёнка Владислав Пасек рассказал, что следит за делом. По его словам, «то, что вскрылось, — это, конечно, жесть», и он не мог предположить, что Екатерина на такое способна.
Напомним, что заявление об исчезновении Виктора Тархова и его жены было подано 31 января 2025 года. По подозрению в преступлении задержали внучку Тарховых — Екатерину. По решению суда 2 февраля она была заключена под стражу, ей предъявили обвинение. Девушка призналась в том, что совершила преступление из корыстных мотивов.