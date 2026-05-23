В Киеве отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха, введенный ранее в Киеве, отменен. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены в городе работали менее 30 минут. По данным украинского издания «Общественное. Новости», в это время в Киеве произошли взрывы.
В красной зоне остаются Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области Украины. Воздушная тревога также объявлена в Житомирской области.
