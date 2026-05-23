В Приморье у женщины мошенники выманили около 4 млн рублей

«Установлено, что 52-летняя жительница Уссурийска стала жертвой аферистов, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники связались с ней через мессенджер и сообщили, что ранее она якобы контактировала с мошенниками, в связи с чем все денежные средства на ее счетах необходимо “задекларировать”, передав их курьеру. Потерпевшая, действуя под контролем кураторов, находясь на улице Промышленной в городе Уссурийске, передала злоумышленникам наличные денежные средства в размере около 4 млн рублей, вырученные от продажи квартиры», — говорится в сообщении.