В Приморье у женщины мошенники выманили около 4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Жительница Уссурийска стала жертвой мошенников, передав аферистам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, около 4 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что 52-летняя жительница Уссурийска стала жертвой аферистов, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники связались с ней через мессенджер и сообщили, что ранее она якобы контактировала с мошенниками, в связи с чем все денежные средства на ее счетах необходимо “задекларировать”, передав их курьеру. Потерпевшая, действуя под контролем кураторов, находясь на улице Промышленной в городе Уссурийске, передала злоумышленникам наличные денежные средства в размере около 4 млн рублей, вырученные от продажи квартиры», — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования, а также установление лиц, причастных к совершению преступления, находятся на контроле Уссурийской городской прокуратуры.