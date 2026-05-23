Шокирующие подробности из зала суда: что известно об убийстве Тарховых

В Самаре начался судебный процесс по одному из самых чудовищных уголовных дел последних лет — об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги Натальи. Главная обвиняемая — их внучка Екатерина Тархова, которая полностью признала вину и заявила о раскаянии. В эксклюзивном комментарии aif.ru врач‑психиатр Василий Шуров заявил, что настоящего раскаяния у Тарховой нет.
Хроника чудовищного преступления.
Историю убийства Виктора Тархова обсуждают не только в Самарской области, где это произошло, но и по всей стране, и даже за её пределами. Бывший мэр Самары и его жена бесследно исчезли. Следствие пришло к версии жестокого двойного убийства. Чем дальше продвигалось расследование, тем страшнее становились подробности. Первым потрясением стала личность главной обвиняемой. Ею оказалась единственная внучка убитых — Екатерина Тархова.
Следователи утверждают, что даже после исчезновения дедушки и бабушки Екатерина пыталась убеждать окружающих, что супруги якобы живы и находятся в Москве на лечении.
Заморозка азотом и расчленение сабельной пилой.
Не меньший шок вызвали подробности того, что произошло с телами погибших. По версии следствия, супругов сначала отравили, а затем подвергли глубокой заморозке жидким азотом. Для этого Екатерина Тархова заранее приобрела около 170 литров азота. пордавцам она сказала, что он нужен для «новогоднего шоу».
Следователи считают, что заморозка была необходима для дальнейшего расчленения тел. Сообщник Екатерины Дмитрий Митривели, по данным СК, использовал сабельную электрическую пилу.
Картина, которую позже восстановили криминалисты, оказалась чудовищной. Мельчайшие фрагменты тканей находили буквально по всей комнате — на потолке, стенах, мебели и даже книгах. Несмотря на попытки тщательно замыть квартиру каустической содой, эксперты всё же обнаружили биологические следы.
Гречка, мясорубка и мусорные контейнеры.
Одной из самых страшных деталей дела стали данные о попытке полностью уничтожить останки. По информации следствия, части тел смешивали с гречкой и пропускали через мясорубку. Получившуюся массу фасовали по пакетам и сумкам. После этого, как утверждает следствие, Екатерина Тархова лично выносила пакеты из квартиры и разбрасывала их по мусорным контейнерам возле дома.
Именно гречка стала причиной засора, который устранил в квартире убитых Тарховых вызванный сантехник. Об этом он сообщил в ходе допроса в суде. По его словам, Екатерина заявила, что использовала гречку для чистки вазы. Сантехник извлёк из сифона горсть размокшей крупы. Эта деталь позже помогла следователям восстановить картину происшествия.
Останки Виктора и Натальи Тарховых спустя более чем год не найдены. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, шансы найти тела практически отсутствовали с самого начала. По его словам, на полигоне ежедневно уплотняются тонны отходов, а биологические останки быстро уничтожаются естественными процессами.
Письма к матери.
Второй день судебного заседания по делу об убийстве экс‑мэра Самары Виктора Тархова и его супруги прошёл в рабочем порядке. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал Андрей Карномазов, адвокат дочери погибших и матери обвиняемой Людмилы Тарховой.
«Всё в рабочем порядке. Допросили шестерых свидетелей. Екатерина сегодня не выступала, она просто присутствовала, сидела на своём месте в “аквариуме”», — поделился он.
По словам адвоката, в ходе своего выступления накануне Екатерина Тархова заявила о своём раскаянии и просила прощения.
«Она и ранее, находясь в СИЗО, писала матери письмо в колонию, но письмо осталось без ответа. Екатерина продолжает обращаться, просить прощения, но я не знаю, что отвечает Людмила Викторовна», — отметил он, добавив, что слушание по делу продолжится во вторник, 23 июня.
«Раскаяния нет»: психиатр о внучке‑социопатке.
В ходе первого дня суда Екатерина Тархова, внучка экс‑мэра Самары Виктора Тархова, полностью признала свою вину в убийстве.
«В полном объёме, ваша честь», — ответила Тархова на вопрос судьи, признаёт ли она вину по части 2 статьи 105 УК РФ.
Врач‑психиатр, нарколог Василий Шуров уверен, что настоящего раскаяния Екатерина Тархова не испытывает.
«Я думаю, что девушка доупотреблялась уже до такой стадии, что единственное, о чём она жалеет, — это о том, что попалась. Это хладнокровное расчётливое убийство ради денег. Убийство единственных близких людей, которым она была нужна по‑настоящему. Поэтому там нет никакого раскаяния. Это уже второе поколение социопатов. Мама с папой — очень проблемные, и дочка, которая гораздо их переплюнула. Никакого там раскаяния не будет. Эти люди не способны испытывать угрызения совести и раскаяния. Человек, который самым коварным, подлым образом может убить дедушку с бабушкой, расчленить, избавиться от тел, потом пользоваться их деньгами, — я просто исключаю вероятность какого‑либо раскаяния у подобных персонажей», — подчеркнул в эксклюзивной беседе с aif.ru врач‑психиатр Василий Шуров.
Ранее в беседе с aif.ru бывший муж Тарховой и отец её ребёнка Владислав Пасек рассказал, что следит за делом. По его словам, «то, что вскрылось, — это, конечно, жесть», и он не мог предположить, что Екатерина на такое способна.