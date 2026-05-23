СК занялся детской дракой в игровом комнате в челябинском ТРК

Инцидент произошел в игровой комнате ТРК «Космос». Там серьезно подрались двое несовершеннолетних: семилетнего мальчика избил сверстник. На протяжении нескольких минут один наносил другому удары и удушающие приемы, из-за чего тот даже потерял сознание.
Следственный отдел СК по Калининскому району начал проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
— В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников игрового комплекса, ответственных за обеспечение безопасности и соблюдение порядка на территории учреждения, — сообщили в СК.