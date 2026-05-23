Парта загорелась из-за светильника во время урока в челябинском лицее

Сегодня, 23 мая, утром в лице № 77 в Ленинском районе Челябинска в одном из классов произошел пожар. В этот момент ребята писали контрольную работу. Подробности ЧП ИА «Первое областное» рассказала читатель Полина.
По словам девушки, во время контрольной учитель заметила, что на потолке над последней партой горит лампа. Пока школьники эвакуировались, горящие фрагменты начали падать на парту, она загорелась.
Учитель не растерялась: она взяла огнетушитель и самостоятельно ликвидировала возгорание.
«Ученик, который сидел за той партой, во время эвакуации забыл свой портфель. Он сгорел», — рассказала читатель ИА «Первое областное».
В ГУ МЧС России по региону журналисту информагентства сообщили, что спасатели выезжали на место, но их помощь не понадобилась. Самостоятельно из здания эвакуировались 28 детей и двое взрослых, никто не пострадал.