Полиция оцепила здание научного института в Иркутске из-за пожара

В Иркутске полицейские обеспечивают порядок на месте крупного пожара в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов на Бульваре Гагарина. Как ранее сообщала КП-Иркутск, сообщение о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания поступило утром 23 мая.
— На место прибыли сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Они оцепили территорию, обеспечивают безопасность горожан и охрану общественного порядка, следят за беспрепятственным проездом спецтехники к месту пожара и пресекают противоправные действия, — говорится в сообщении ведомства.
Параллельно на месте работают пожарные, погибших и пострадавших нет. Прокуратура Кировского района уже начала проверку по факту случившегося. Причины ЧП выясняются.