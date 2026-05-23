Полиция оцепила здание научного института в Иркутске из-за пожара

В Иркутске полицейские обеспечивают порядок на месте крупного пожара в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов на Бульваре Гагарина. Как ранее сообщала КП-Иркутск, сообщение о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания поступило утром 23 мая.