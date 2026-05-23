Научный институт на площади 700 кв. метров загорелся в Иркутске

В Иркутске произошел пожар в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов. Площадь возгорания предварительно составила 700 квадратных метров. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Информация о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания поступила спасателям сегодня в 10:58 по местному времени. На момент прибытия пожарных горение происходило в одном из кабинетов.
«Предварительная площадь пожара — 700 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас проводится эвакуация. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 33 сотрудника МЧС России и 10 единиц техники.
Немногим ранее в центре Иркутска вспыхнул пожар в нежилом здании на улице Софьи Перовской. Тогда огонь охватил 200 квадратных метров, на место выезжали 26 специалистов и восемь единиц техники. Пожар удалось взять под контроль за 48 минут, обошлось без пострадавших.