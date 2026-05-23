Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Научный институт на площади 700 кв. метров загорелся в Иркутске

При пожаре в научном институте в Иркутске, предварительно, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске произошел пожар в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов. Площадь возгорания предварительно составила 700 квадратных метров. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Информация о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания поступила спасателям сегодня в 10:58 по местному времени. На момент прибытия пожарных горение происходило в одном из кабинетов.

«Предварительная площадь пожара — 700 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас проводится эвакуация. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 33 сотрудника МЧС России и 10 единиц техники.

Немногим ранее в центре Иркутска вспыхнул пожар в нежилом здании на улице Софьи Перовской. Тогда огонь охватил 200 квадратных метров, на место выезжали 26 специалистов и восемь единиц техники. Пожар удалось взять под контроль за 48 минут, обошлось без пострадавших.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше