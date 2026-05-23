Шахматиста Гарри Каспарова* объявили в международный розыск

Следователи Следственного комитета России объявили в международный розыск шахматиста Гарри Каспарова*, заочно арестованного по обвинению в оправдании терроризма и нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова*. Изначально ему предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма с использованием интернет-ресурсов. Позднее ему заочно вменили два преступления, связанные с нарушением законодательства об иностранных агентах.
Министерство юстиции России признало Каспарова* иностранным агентом в мае 2022 года. Шахматист, который сейчас проживает за пределами России, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение закона о порядке деятельности иностранных агентов.
*Признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.