Шахматиста Гарри Каспарова* объявили в международный розыск

Следователи Следственного комитета России объявили в международный розыск шахматиста Гарри Каспарова*, заочно арестованного по обвинению в оправдании терроризма и нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.