Одно из промышленных предприятий в Прикамье атаковали БПЛА

Прилёт беспилотников совершён на одно из предприятий Пермского края, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», ввённый утром 23 мая. В 10:34 Дмитрий Махонин сообщил о прилёте БПЛА на предприятие. Также губернатор рассказал, что на подлёте к региону было сбито несколько беспилотников.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет», — написал глава региона.
Губернатор попросил сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Напомним, из-за угрозы БПЛА в Перми временно приостановили полумарафон. Участники находятся на подземной парковке одного из ТЦ в центре Перми.