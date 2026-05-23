Одно из промышленных предприятий в Прикамье атаковали БПЛА

Губернатор просит всех сохранять спокойствие.

Прилёт беспилотников совершён на одно из предприятий Пермского края, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», ввённый утром 23 мая. В 10:34 Дмитрий Махонин сообщил о прилёте БПЛА на предприятие. Также губернатор рассказал, что на подлёте к региону было сбито несколько беспилотников.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет», — написал глава региона.

Губернатор попросил сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Напомним, из-за угрозы БПЛА в Перми временно приостановили полумарафон. Участники находятся на подземной парковке одного из ТЦ в центре Перми.

