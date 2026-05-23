В Перми беспилотники атаковали промышленное предприятие

Очередной прилет вражеских беспилотников совершен на территорию Пермского края, об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
Сообщения об угрозе начали распространяться еще ранним утром — в 8:34. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми (Большое Савино), затем информация о возможной угрозе появилась на официальном канале регионального МЧС.
По предварительным данным, которые озвучил губернатор, пострадавших нет, но атаковано одно из промпредприятий. Несколько беспилотников удалось сбить на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами.
«На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Дмитрий Махонин.
Ранее он приглашал земляков создать собственное региональное подразделение для подавления дронов «БАРС». Волонтеры могут обратиться в военкоматы по месту жительства и подписать срочный контракт с Министерством обороны, после чего активистов ждет специальное двухнедельное обучение. Подробности можно узнать по телефонам Военного комиссариата Пермского края: 8 (342) 217−55−84, 8 (342) 237−48−73.