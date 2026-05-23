В зоне риска — пенсионеры: новая многоходовка по отъему жилья

Новую многоходовую схему изобрели мошенники — она позволяет лишать людей собственного жилья. Среди жертв по большей части пенсионеры, рассказывает юрист Филипп Терехин.
Схема выглядит следующим образом: аферисты арендуют жилье, входят в доверие, а затем сообщают о проблеме: срочно нужны деньги. Собственника просят подписать расписку, из которой следует, что квартира становится обеспечением залога. Составлен документ так, что владелец не понимает его смысла.
«Бывает, что под видом соглашения об авансе человек фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке. Позже его используют для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество», — цитирует юриста «Прайм».
Потерпевший может оспорить сделку по статье 179 ГК РФ как кабальную или заключенную под влиянием обмана. Но лучше не подписывать никакие документы впопыхах, даже если они выглядят безобидно, подчеркивает эксперт. А для профилактики можно подать через портал Госуслуг заявление о невозможности регистрации перехода права или обременения недвижимости без личного участия.
Столкнувшись с ситуацией, следует действовать быстро — обратиться в полицию и суд с требованием о признании сделки недействительной, а также заявить ходатайство о запрете регистрационных действий с жильем. Все обстоятельства обмана, в том числе, переписку и звонки, следует фиксировать для суда и следствия.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, за какую подработку грозит до пяти лет колонии.