Задержан известный омский застройщик

Омского застройщика Сергея Скрипца задержали в Омском районе, сообщают в субботу, 23 мая 2026 года, «Вести Омск».

По предварительной информации, Сергей Скрипец, ранее находившийся в федеральном розыске, был задержан сегодня в Омской области. Его доставили в отдел полиции.

Как уже сообщал «СуперОмск», в феврале 2026 года суд приговорил по уголовному делу о мошенничестве 64-летнего бывшего председателя правления ЖСК «Уют» Сергея Скрипца к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. его обязали также возместить потерпевшим причиненный ущерб. Однако, как сообщалось, осужденный не явился в зал судебного заседания и был объявлен в розыск.

СК