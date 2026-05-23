Задержан известный омский застройщик

Как уже сообщал «СуперОмск», в феврале 2026 года суд приговорил по уголовному делу о мошенничестве 64-летнего бывшего председателя правления ЖСК «Уют» Сергея Скрипца к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. его обязали также возместить потерпевшим причиненный ущерб. Однако, как сообщалось, осужденный не явился в зал судебного заседания и был объявлен в розыск.