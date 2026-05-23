ФСБ предотвратила теракт в Белгородской области с участием местной жительницы

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Белгородской области. По данным ведомства, к его подготовке была причастна местная жительница, завербованная украинскими спецслужбами. Организаторы и их пособники в настоящее время разыскиваются.

Источник: РИА "Новости"

Как установило следствие, женщина перевела телефонным мошенникам крупную сумму денег. Впоследствии с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Под предлогом возврата средств они убедили ее принять участие «в мероприятиях по задержанию преступников».

Согласно замыслу организаторов, женщина должна была забрать из тайника взрывное устройство и привести его в действие в людном месте.

«Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения», — отмечается в пресс-релизе ФСБ.

Однако гражданка самостоятельно обратилась в ФСБ. Взрывное устройство было обезврежено.