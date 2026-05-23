Из-за режима беспилотной атаки в Перми приостановили полумарафон

Праздник спорта «ЗаБег РФ» сегодня проходит одновременно в 80 городах страны, в том числе в — центре Перми. Спортсменам на выбор предлагали дистанции: 21, 10 и 5 км. Для мероприятия заранее перекрытия дорожное движение по главным улицам города. Однако из-за объявленного режима беспилотной атаки Министерство физической культуры и спорта Пермского края объявили о приостановке забега.