Из-за режима беспилотной атаки в Перми приостановили полумарафон

Праздник спорта «ЗаБег РФ» сегодня проходит одновременно в 80 городах страны, в том числе в — центре Перми. Спортсменам на выбор предлагали дистанции: 21, 10 и 5 км. Для мероприятия заранее перекрытия дорожное движение по главным улицам города. Однако из-за объявленного режима беспилотной атаки Министерство физической культуры и спорта Пермского края объявили о приостановке забега.

«Участники полумарафона находятся в укрытии в ТЦ “IMALL эспланада”. Забег начнется после снятия угрозы», — уточнили организаторы в своих социальных сетях.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал просьбу к гражданам сохранять спокойствие, он отметил, что в результате утренней атаки задето одно из предприятий, пострадавших людей нет.