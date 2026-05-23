Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску возросло до 10

При ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли 10 человек, еще 38 пострадали. Местонахождение 11 студентов неизвестно. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее сообщалось о шести жертвах и 39 раненых.