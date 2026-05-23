Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске увеличилось до 10

Число погибших в результате атаки украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске возросло до 10 человек. Об этом утром в субботу, 23 мая, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, спасатели всю ночь продолжали разбор завалов, однако надежды найти под ними выживших не оправдались. Всего, по последним данным, пострадали 48 человек. Судьба еще 11 студентов остается неизвестной. Поисково-спасательная операция продолжается.
В пункте временного размещения с родственниками и пострадавшими работают психологи и медики. Родителям оказывается необходимая помощь и поддержка. К ликвидации последствий трагедии подключились волонтеры, общественные организации и жители республики.
«Это страшные часы ожидания. Это общая боль нашей республики и всей страны», — написал он в соцсети «Макс», выразив соболезнования семьям и близким погибших.
