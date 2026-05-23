Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоцистерна и грузовик жестко столкнулись на дороге в Приангарье

На месте аварии организовано движение по одной полосе.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 мая. Жесткое ДТП произошло на 49-м км дороги Р-255 «Сибирь» сегодня. Водитель автомобиля Dongfeng столкнулся со стоящим грузовиком Mitsubishi Canter.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, водителей осмотрели врачи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Организовано движение по одной полосе.

Ранее агентство сообщало, что ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе грузовика, произошло в микрорайоне Университетский Иркутска. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.