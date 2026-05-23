Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 10

Удар по колледжу педагогического университета был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате разрушены три здания колледжа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте. На территории Старобельского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации.