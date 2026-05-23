Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 10

По его данным, 38 человек пострадали, местонахождение 11 студентов остается неизвестным. Ранее сообщалось о шести погибших и 39 раненых. Спасательные мероприятия продолжаются.
«В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, родителям оказывается необходимая поддержка», — написал Пасечник в своем Telegram-канале,
Удар по колледжу педагогического университета был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате разрушены три здания колледжа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте. На территории Старобельского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации.