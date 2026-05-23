Смерть депутата маслихата после пластической операции: клиника сделала первое заявление

«В связи с распространяющейся в социальных сетях недостоверной и противоречивой информацией сообщаем, что врач, в отношении которого публикуются обвинения, не проводил операцию, о которой идет речь в публикациях. При этом выражаем искренние соболезнования семье и близким Ербола Айтуова в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении клиники на странице в Instagram.