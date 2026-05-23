Смерть депутата маслихата после пластической операции: клиника сделала первое заявление

Многопрофильный медицинский центр «Касиет» в Актау выступил с официальным заявлением после смерти депутата Мангистауского областного маслихата Ербола Айтуова, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/petro_council

«В связи с распространяющейся в социальных сетях недостоверной и противоречивой информацией сообщаем, что врач, в отношении которого публикуются обвинения, не проводил операцию, о которой идет речь в публикациях. При этом выражаем искренние соболезнования семье и близким Ербола Айтуова в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении клиники на странице в Instagram.

Также здесь заявили, что распространяемая в отдельных публикациях информация об отсутствии у клиники лицензии не соответствует действительности.

«Клиника осуществляет медицинскую деятельность на основании действующей лицензии № 00650DE от 31.07.2015 года, включая анестезиологию и реаниматологию, что подтверждается соответствующими разрешительными документами. В связи с завершением проверки Комитета медицинского и фармацевтического контроля просим средства массовой информации, администраторов пабликов и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения непроверенных сведений, искаженной информации и необоснованных обвинений, способных ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации медицинских специалистов», — призвали в медучреждении.

В клинике напомнили, что распространение недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

«В случае необходимости все факты и обстоятельства могут быть подтверждены документально в установленном законом порядке», — резюмировали в центре.