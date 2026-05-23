Электромонтер нижегородского предприятия погиб во время работ

Трагедия произошла при подготовке к удлинению кабеля крана.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области произошел смертельный несчастный случай на производстве. Утром 18 мая электромонтер ООО «Булат» погиб во время выполнения работ на предприятии. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

По предварительной информации, трагедия случилась около 09:05. Сотрудник занимался подготовкой к удлинению питающего кабеля козлового крана. Во время проведения работ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования получил смертельные травмы.

После происшествия Государственная инспекция труда по Нижегородской области начала официальное расследование. Специалистам предстоит установить точные обстоятельства и причины случившегося, а также проверить соблюдение требований охраны труда на предприятии.

ООО «Булат» специализируется на производстве литейной продукции из серого чугуна и цветных металлов. Предприятие также занимается обработкой металлических изделий, торговлей и управлением нежилой недвижимостью.