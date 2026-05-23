Мошенники обманули женщину в Приморье на 4 миллиона рублей

Как рассказали в прокуратуре Приморского края, злоумышленники связались с женщиной через мессенджер, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что она якобы контактировала с мошенниками, и все средства на ее счетах необходимо «задекларировать», передав их курьеру. Женщина, поверив мошенникам, передала им наличные деньги, вырученные от продажи квартиры. Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).