Перенесли забег, ударил беспилотник. БПЛА атаковали Пермский край 23 мая

В «Большом Савино» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Об этом сообщила Росавиация в 8:34. Согласно онлайн-табло аэропорта, изменения в расписании затронули 13 рейсов. С опозданием из Перми отправятся четыре самолёта в Москву, два в Сочи, а также по одному в Санкт-Петербург и Баку. Задерживаются и обратные рейсы в краевую столицу: два из Москвы, а также из Хургады, Баку и Сочи. Время опоздания составляет от двух до девяти часов.