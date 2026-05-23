Перенесли забег, ударил беспилотник. БПЛА атаковали Пермский край 23 мая

Утро субботы для жителей Пермского края началось довольно тревожно. В регионе объявили режим «Беспилотная опасность», на улицах Перми завыли сирены. 23 мая в краевой столице проходит полумарафон, который временно приостановили в целях безопасности. Подробнее о том, что известно об атаке БПЛА на Пермский край, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Утро не доброе.
Режим «Беспилотная опасность» на территории Пермского края ввели в 8:15. До этого сигнал объявляли 12 мая, тогда обошлось без происшествий. В разных районах Перми зазвучали сирены и включилось голосовое оповещение. Жителей просили отойти от окон, уйти с улиц в помещения и оставаться в укрытиях. Для многих пермяков тревожные сигналы стали неожиданным пробуждением в субботнее утро. В 8:28 в Пермском крае также ввели план «Ковёр».
В «Большом Савино» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Об этом сообщила Росавиация в 8:34. Согласно онлайн-табло аэропорта, изменения в расписании затронули 13 рейсов. С опозданием из Перми отправятся четыре самолёта в Москву, два в Сочи, а также по одному в Санкт-Петербург и Баку. Задерживаются и обратные рейсы в краевую столицу: два из Москвы, а также из Хургады, Баку и Сочи. Время опоздания составляет от двух до девяти часов.
Пермский край оказался не единственным регионом, где сегодня объявляли режим «Беспилотная опасность». Об угрозе атаки БПЛА также заявили власти соседних Свердловской области и Удмуртской Республики.
Прилёт БПЛА.
В 10:37 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что одно из промышленных предприятий региона атаковали вражеские беспилотники. Уточняется, что ещё несколько БПЛА было сбито на подлёте силами Минобороны и мобильными огневыми группами.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал губернатор.
Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов объяснил почему нельзя вести съёмку и публиковать кадры об атаках БПЛА. Публикация фото и видео может помочь противнику, поскольку такие материалы раскрывают особенности работы систем ПВО. Запрещено снимать беспилотники, моменты ударов, места падения, повреждения, возгорания, дым и пострадавших. Под запретом также любые кадры, по которым можно определить тип аппарата или расположение систем защиты.
«После публикации таких видео в соцсетях и домовых чатах в наших городах начиналась паника. Напуганные родители забирали детей из школ. Дети прятались в подвалах и туалетах. Люди теряли душевное равновесие, веру в безопасность, получали психологические травмы. При этом реальной угрозы их жизни и здоровью не было», — объяснил Альберт Марданов.
Забег и эвакуация спортсменов.
В 9:05 организаторы полумарафона «ЗаБег РФ» объявили о переносе старта из-за объявленной «Беспилотной опасности». Участники были заранее проинформированы о порядке действий в подобных ситуациях: 22 мая в официальном сообществе забега во «ВКонтакте» опубликовали памятку на случай угрозы беспилотной, воздушной или ракетной опасности. Одна из участниц полумарафона рассказала сайту perm.aif.ru, что спортсменов попросили пройти на подземную парковку в ТРК «Imall Эспланада».
«Никто не паникует. Волонтёры настойчиво говорят идти на парковку либо минус первый этаж. Бегуны переживают, что время старта подвинут или вообще перенесут. И что вещи остались в стартовом городке в гардеробе», — рассказала perm.aif.ru пермячка.
В 10:34 организаторы сообщили о возобновлении полумарафона. Официальное открытие мероприятия состоялось в 10:45, хотя начало было запланировано на 9:00.
«Сейчас начинается разминка на главной сцене, после этого приглашаем всех в стартовые коридоры. Старт на дистанцию ПСБ 5 км и северная ходьба состоится в 11:00, в 11:20 в стартовый коридор приглашаем участников на 10, 21 км и эстафету. Остальные старты по расписанию», — проинформировали спортсменов организаторы полумарафона.
В 12:06 режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр» были сняты.