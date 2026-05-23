Пожарные спасли из огня девять детей в Ленинградской области

В Ленинградской области пожарные спасли 12 человек, в том числе девять детей, во время тушения огня в Бокситогорском районе. Как сообщает пресс-служба организации «Леноблпожспас», возгорания произошло в 5 утра в деревне Бор, что недалеко от Бокситогорска.
— В 5:22 поступила информация о пожаре в двухэтажном двух подъездном многоквартирном доме, в двухкомнатной квартире выгорела обстановка в комнате площадью 12 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе Леноблпожспас.
На место выехали сотрудники 116-й пожарной части Бокситогорского отряда. Огнеборцы вывели из охваченного огнем здания 12 человек. Сразу после этого огонь был потушен. Информация о пострадавших не поступала.
— Соблюдайте правила пожарной безопасности, регулярно проверяйте электропроводку и газовые приборы, используйте только исправное оборудование, не перегружайте сеть, — сообщили в «Леноблпожспас».
Сейчас устанавливаются причины возгорания.