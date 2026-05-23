В Калининграде за день сгорели два автомобиля

В Калининграде за день, 22 мая, сгорели два автомобиля. О пожарах сообщает пресс-служба областного МЧС.
В 13.14 вчера поступило сообщение о пожаре на улице Дзержинского. Обгорела задняя часть фуры-рефрежиратора «Вольво»: оплавился пластик на площади 24 кв.м.
В 23.10 пожар был на улице Маршала Жукова. Огонь уничтожил автомобиль «Фольксваген Пассат».
Обошлось без пострадавших.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше