Пожар в типографии на юго-востоке Москвы локализовали на площади 400 «квадратов»

Пожарным удалось локализовать возгорание в типографии на Стахановской улице на юго-востоке Москвы на площади 400 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в пресс-службе городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
— Пожар в Москве локализован, — передает ТАСС.
22 мая в ресторане на Большой Никитской улице в Москве произошел пожар. Специалисты эвакуировали из здания сотрудников и посетителей заведения, после чего приступили к ликвидации возгорания.
21 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два человека погибли, еще двое получили ранения при пожаре в многоквартирном доме в подмосковной Лобне. Причиной произошедшего стал взрыв газа.