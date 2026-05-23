Пожар в типографии на юго-востоке Москвы локализовали на площади 400 «квадратов»

Пожарным удалось локализовать возгорание в типографии на Стахановской улице на юго-востоке Москвы на площади 400 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в пресс-службе городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.