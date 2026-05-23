В Перми сняли режим «Беспилотной опасности», аэропорт возобновил работу

В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность», сообщили в региональном МЧС. Он продлился почти четыре часа.
Вражеские дроны атаковали одно из промышленных предприятий региона, пострадавших людей нет, об этом ранее доложил губернатор Дмитрий Махонин.
Кроме того, Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов, в утренние часы в аэропорту Большое Савино задерживалось больше десяти авиарейсов.
Массовый забег, который был ранее приостановлен, все-таки состоялся. Очевидцы выкладывают фотографии с большим количеством поклонников здорового образа жизни, которые вышли на дистанции: 21,10 и 5 километров по главным дорогам города.