Троих участников массовой драки в Дзержинске заключили под домашний арест

Группа несовершеннолетних спортсменов жестоко избила двух взрослых мужчин.

Участников драки у караоке-клуба в Дзержинске отправили под домашний арест. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, массовая драка произошла в Дзержинске около караоке-клуба 17 мая. Группа несовершеннолетних спортсменов жестоко избила двух взрослых мужчин. Как сообщили сами пострадавшие, конфликт начался еще в кафе, а потом перетек на улицу, где юные борцы сперва по одному, а потом и всей толпой забивали взрослых мужчин и их жен, когда те пытались их защитить.

Было возбуждено уголовное дело. Четверых участников драки доставили в ОВД. Полицейские выяснили, что трое из них применили физическую силу к потерпевшим.

«По ходатайству следователя фигуранты в возрасте 18, 19 и 20 лет по решению суда заключены под домашний арест. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались», — сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что учитель избил школьника в Дзержинске.