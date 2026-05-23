Пожар потушили в НИИ на Бульваре Гагарина в Иркутске

Горел четвёртый этаж НИИ благородных и редких металлов и алмазов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«Пожар на улице Гагарина Потушен. Пострадавших и погибших нет. Площадь пожара составила 700 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.
Бульвар был оцеплен полицией, чтобы обеспечить безопасность граждан, общественный порядок. Они также организовали технике беспрепятственный проезд.
Ранее irk.aif.ru сообщили о подробностях пожара на Бульваре Гагарина — были опубликованы фото и видео с место происшествия. Известно, что по факту возгорания начала проверку прокуратура.
