Пожар потушили в НИИ на Бульваре Гагарина в Иркутске

В Иркутске потушили пожар в центре города.

Источник: МЧС РФ

Горел четвёртый этаж НИИ благородных и редких металлов и алмазов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Пожар на улице Гагарина Потушен. Пострадавших и погибших нет. Площадь пожара составила 700 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Бульвар был оцеплен полицией, чтобы обеспечить безопасность граждан, общественный порядок. Они также организовали технике беспрепятственный проезд.

Ранее irk.aif.ru сообщили о подробностях пожара на Бульваре Гагарина — были опубликованы фото и видео с место происшествия. Известно, что по факту возгорания начала проверку прокуратура.

