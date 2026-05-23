Норовирус стал причиной отравления детей в лагере под Магнитогорском

Инфекцию выявили у работника пищеблока.

Источник: 1obl.ru

Причиной отравления 16 детей из Челябинской области в лагере «Уральские зори» стал норовирус, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии.

«Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биологическом материале работника пищеблока, который мог явиться источником инфекции. Лабораторные исследования продолжаются», — прокомментировали в ведомстве.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, свыше 150 детей в возрасте от 11 до 15 лет приехали в лагерь для участия в трехдневном форуме «Профиль будущего». У всех были справки о том, что они здоровы. Вскоре после заезда признаки отравления проявились у пятерых ребят. Затем заболели еще 11.