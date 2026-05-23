15-летний водитель квадроцикла сбил девочку на «зебре» в Иркутском районе

IrkutskMedia, 23 мая. Дорожная авария произошла в поселке Молодежный Иркутского района накануне, 22 мая. Предварительно, 15-летний подросток, управлявший квадроциклом CFMOTO, наехал на 11-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и Госавтоинспекции по региону, в результате ДТП пострадавшего ребенка доставили в больницу. Отец юного водителя, который владел квадроциклом, привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортом лицу без прав и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.