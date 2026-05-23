Поезда из Крыма, следуюшие через Воронеж, идут с трехчасовым опозданием

Три поезда из Крыма в Москву, следующих через Воронежскую область, выбились из графика. По состоянию на 10:00 23 мая, задержка в пути составляет около трех часов. Сбой в расписании вызван временным закрытием крымской станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров — из-за этого логистика на полуострове была изменена, а людей доставляли к составам автобусами. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Сервис-Экспресс» 23 мая.