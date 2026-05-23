Восемь человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

«За минувшие сутки ВСУ 56 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате атак восемь человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в медицинских учреждениях», — написал Шуваев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что состояние одного из раненых оценивается как тяжелое, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Как отметил врио главы региона, противник четыре раза применял артиллерию и сбрасывал взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов. По данным Шуваева, 50 беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).