Стала известна предварительная причина пожара в научном институте в Иркутске

Пожар в институте в Иркутске вспыхнул из-за нарушений правил безопасности.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные полностью справились с огнем в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, предварительная причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Напомним, сообщение о задымлении на четвертом этаже поступило 23 мая в 10:58. Из здания самостоятельно вышли 15 человек. Горел один из кабинетов. В 13:04 открытое пламя потушили, огонь прошел 700 квадратных метров.

— Всего к тушению привлекли 55 человек и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают дознаватели и сотрудники испытательно-пожарной лаборатории, — добавили в МЧС региона.

Прокуратура Кировского района продолжает проверку. Из-за пожара отменили полумарафон «Забег.РФ», маршрут которого проходил рядом с загоревшимся зданием.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в Забайкалье 38-летняя женщина едва не лишилась огромной суммы, которую получила за погибшего на СВО сына. Ее случайно спасла подруга.

