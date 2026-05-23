Почти 1 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Дзержинска

Почти миллион рублей отдала мошенникам 79-летняя жительница Дзержинска. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Пенсионерка рассказала, что стала жертвой классической схемы телефонного мошенничества. В течение трех дней мошенники звонили ей и представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Аферисты убедили женщину в том, что её сбережения пытаются похитить.
Пенсионерка перевела 900 тысяч рублей на якобы безопасные счета, которые ей продиктовали преступники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские ищут преступников и устанавливают владельцев счетов, на которые пострадавшая перевела деньги.
