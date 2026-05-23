В Перми осудили таксиста за удар киянкой по голове водителя другой машины

Таксиста, ударившего своего оппонента по голове киянкой, осудили, сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.
Инцидент произошёл в феврале 2025 года на улице Карпинского. Водитель «Весты» остановился на зелёный сигнал светофора, чтобы пропустить встречный транспорт, и забыл включить поворотник. Таксисту, ехавшему сзади, это не понравилось — он посигналил, объехал машину справа и ударил кулаком по стеклу. Мужчина решил догнать обидчика, чтобы разобраться. На перекрёстке улицы Леонова он вышел из машины, увидел в руках таксиста киянку и получил удар по голове.
В результате потерпевший заработал черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости, внутричерепную гематому и ушиб мозга. Таксист скрылся с места.
Подсудимый признал, что ударил водителя отечественного автомобиля, но настаивал, что сделал это по неосторожности, испугавшись агрессии потерпевшего и его друга. Однако суд не нашёл в его действиях признаков самообороны.
С учётом смягчающих обстоятельств мужчину приговорили к трём годам принудительных работ. 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшему 750 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Перми 15-летний подросток избил женщину. Видео быстро разлетелось по Сети. Школьника задержали следственные органы. Какое наказание может грозить молодому человеку и с чем связана такая агрессия, читайте в материале сайта perm.aif.ru.