Пожарные потушили частный дом в Карасукском районе за шесть минут

В Карасукском районе Новосибирской области произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании поступило дежурному около полудня 22 мая. Пожарные доехали до места происшествия очень быстро — всего за четыре минуты. К этому моменту пламя уже охватило крышу здания. Специалисты сразу приступили к тушению и справились с открытым огнем за шесть минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.