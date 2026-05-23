Пожарные потушили частный дом в Карасукском районе за шесть минут

В Карасукском районе Новосибирской области произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании поступило дежурному около полудня 22 мая. Пожарные доехали до места происшествия очень быстро — всего за четыре минуты. К этому моменту пламя уже охватило крышу здания. Специалисты сразу приступили к тушению и справились с открытым огнем за шесть минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В результате пожара пострадали крыша дома и веранда. Общая площадь, которую повредил огонь, составила 30 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники МЧС России.
Сотрудники ведомства просят жителей соблюдать простые правила безопасности. В жилых домах нельзя использовать открытый огонь и перегружать электрическую сеть. Перед выходом из дома или сном обязательно нужно выключать все электроприборы. Спасатели советуют установить дома пожарный извещатель, который вовремя предупредит о дыме, и купить огнетушитель.