Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные потушили частный дом в Карасукском районе за шесть минут

В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Карасукском районе Новосибирской области произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании поступило дежурному около полудня 22 мая. Пожарные доехали до места происшествия очень быстро — всего за четыре минуты. К этому моменту пламя уже охватило крышу здания. Специалисты сразу приступили к тушению и справились с открытым огнем за шесть минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В результате пожара пострадали крыша дома и веранда. Общая площадь, которую повредил огонь, составила 30 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники МЧС России.

Сотрудники ведомства просят жителей соблюдать простые правила безопасности. В жилых домах нельзя использовать открытый огонь и перегружать электрическую сеть. Перед выходом из дома или сном обязательно нужно выключать все электроприборы. Спасатели советуют установить дома пожарный извещатель, который вовремя предупредит о дыме, и купить огнетушитель.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше