Воронежских родителей призвали закрывать окна и установить блокираторы ради безопасности детей

Следственный комитет напоминает жителям региона о простых правилах безопасности, которые помогут предотвратить трагедию.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением теплой погоды следователи ежегодно фиксируют всплеск несчастных случаев, связанных с падением маленьких детей из окон. Такие происшествия часто заканчиваются тяжелыми травмами или гибелью малышей. В ведомстве подчеркивают, что главными причинами трагедий всегда становятся отсутствие контроля со стороны взрослых и то, что родители оставляют детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Об этом в региональном СУ СК сообщили 23 мая.

Маленькие дети очень любопытны и еще не понимают опасности. Оставаясь одни, они используют стулья, диваны или тумбочки, чтобы забраться на подоконник. Главной ловушкой здесь часто становятся обычные москитные сетки: малыши опираются на них, думая, что это надежная преграда, но хрупкая конструкция не выдерживает веса ребенка и вылетает наружу.

Чтобы уберечь ребенка от беды, родителям необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Эксперты призывают никогда не оставлять детей наедине с открытым окном, убрать от подоконников всю мебель, по которой можно залезть наверх, и обязательно установить на оконные рамы специальные замки-блокираторы или ограничители. Кроме того, важно регулярно объяснять детям правила безопасного поведения дома.

