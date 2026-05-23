Воронежских родителей призвали закрывать окна и установить блокираторы ради безопасности детей

С наступлением теплой погоды следователи ежегодно фиксируют всплеск несчастных случаев, связанных с падением маленьких детей из окон. Такие происшествия часто заканчиваются тяжелыми травмами или гибелью малышей. В ведомстве подчеркивают, что главными причинами трагедий всегда становятся отсутствие контроля со стороны взрослых и то, что родители оставляют детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Об этом в региональном СУ СК сообщили 23 мая.