Два массовых ДТП из-за фур произошло на улице Шурухина в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда произошло сразу два массовых ДТП, которые спровоцировали водители.

В Тракторозаводском районе Волгограда произошло сразу два массовых ДТП, которые спровоцировали водители многотонных грузовиков. Первая авария случилась накануне вечером напротив дома № 1 по улице Шурухина.

По данным ГУ МВД России по региону, 55-летний водитель тягача SITRAK с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоявшую впереди автомашину «ГАЗ». От удара произошло столкновение еще трех машин: Chery Tiggo, Hyundai Elantra и Mitsubishi Pajero. В результате ДТП водитель автомашины «ГАЗ» доставлен в медучреждение.

Через 1,5 часа напротив дома № 102/461 по ул. Шурухина произошла еще одна авария. На этот раз 38-летний водитель грузовика SITRAK не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной Renault Logan. Иномарка от удара продолжила движение и совершила наезда на автомашину Daewoo Nexia. В результате водителя Daewoo и пассажира Renault госпитализировали.

