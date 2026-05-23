В Нижнем Новгороде на «зебре» таксист сбил несовершеннолетнего

Инцидент с участием автомобиля такси произошел вчера, 22 мая, на улице Белинского. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. По предварительным данным, авария случилась около дома № 86. 61-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на подростка. В момент происшествия несовершеннолетний переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Отмечается, что светофор на данном участке дороги не функционировал. В результате столкновения пострадавший подросток получил травмы. Он был оперативно госпитализирован в детскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.