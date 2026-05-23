В Воронеже без воды остались дома на улицах Порт-Артурской и Димитрова

На Левом берегу города коммунальщики обнаружили повреждение на водопроводной трубе диаметром 1000 мм. Аварийная бригада уже определила место прорыва, но быстро начать раскопки не получается — на пути рабочих встал забор. Сейчас специалисты экстренно согласовывают его снос с профильными службами, чтобы подогнать технику и вырыть котлован. Об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» 23 мая.