История чудом выжившего на аттракционе «мёртвая петля»

В волгоградском ЦПКиО посетитель едва не вылетел из аттракциона «Маятник» во время мёртвой петли — у него расстегнулось одно из основных креплений. Мужчина чудом удержался, потому что перед стартом сам дожал верхний фиксатор. Администрация отказалась возвращать деньги за билет, предложив вместо этого бесплатный браслет — «ещё раз рискнуть жизнью». Рассказываем подробности и реакцию властей.
«Смертельный аттракцион»: фиксатор расстегнулся на пике полёта.
Волгоградец рассказывает: в парке он купил безлимитный браслет, который позволяет посещать все аттракционы в течение дня. Но обычный поход за развлечениями чуть не обернулся трагедией.
«Первые проблемы начались на аттракционе “Падение”. Когда я подошёл, мне сказали, что аттракцион временно не работает из-за проблем с питанием. После его включили, сеанс прошёл нормально. Но после окончания поездки открыть крепления не получилось: верхний фиксатор заклинило. Вызывали техника, он вручную разблокировал механизм, забравшись под сиденье. Уже тогда я забеспокоился: насколько безопасно оборудование в парке», — делится горожанин.
Но самое страшное, по его словам, случилось на аттракционе «Маятник». Перед запуском сотрудница просто опустила верхнее крепление и ушла. Не услышав характерного щелчка, посетитель сам дожал крепление до конца. Когда аттракцион начал делать полную мёртвую петлю, у него расстегнулось одно из основных креплений безопасности.
«В этот момент я фактически остался держаться на одном фиксаторе. И если бы сам не защёлкнул верхнее крепление до конца, просто вылетел бы с аттракциона», — с ужасом вспоминает пережитое волгоградец.
Его слова подтверждает видео, которым он поделился в Сети.
«Предлагали еще раз рискнуть»: компенсация посетителю не понравилась.
По словам мужчины, он стал кричать, что у него открылось крепление. Но оператор аттракциона сидела в будке управления, уткнувшись в телефон, и никак не реагировала на его крики.
Уже после остановки посетитель подошёл к сотрудникам парка и потребовал закрыть карусель на проверку, а ему вернуть деньги за билет. Но ему возразили: второе-то крепление всё равно его держало. И отправили к администратору.
Администрация деньги отдавать отказалась — браслет оказался невозвратным. А у волгоградца, по его словам, поинтересовались: станет ли ему легче, если сотрудники парка прокатятся на его глазах на аттракционе?
«Нет, мне не станет легче от того, что кто-то ещё может пострадать», — возражает мужчина. И дополняет: «Самое страшное в этой ситуации, что неисправности были сразу на нескольких аттракционах в один день. А администрация вместо того, чтобы остановить аттракцион и проверить оборудование, попыталась замять ситуацию».
Впрочем, в качестве компенсации клиенту предложили бесплатный безлимитный билет и для него, и для его семьи.
«Но это звучало как предложение ещё раз рискнуть жизнью», — возмущён горожанин.
«Лучше перепроверить»: Мизулина опасается повторения инцидента.
Аттракцион высотой с семиэтажный дом с эффектом свободного падения в ЦПКиО начали устанавливать весной 2024 года. В администрации парка рассказывали: катающиеся увидят стадион «Волгоград Арена», реку Волгу, Мамаев курган, всю территорию парка. Конструкции устанавливал на оборудованную платформу кран грузоподъемностью 160 тонн.
Первое тестирование провели, «усадив» в кресла 23 мешка с песком весом больше полутора тонн.
«Надежную фиксацию посетителей обеспечат четырехточечные ремни и дуга безопасности», — подтверждали в пресс-службе парка.
Когда все тестирования и проверки были выполнены, испытать яркие впечатления от аттракциона и продемонстрировать безопасность «Большого маятника» решился конструктор китайской компании, изготовившей все составляющие.
После происшествия в администрации парка подтвердили: ситуация на контроле и все необходимые проверки здесь проведут в ближайшее время.
Общественники, к которым обратился волгоградец, тем не менее настаивают: органы власти города Волгограда должны проверить эти аттракционы. Мало ли что может произойти — риск для жизни и здоровья людей колоссальный.