Житель Верхнего Уфалея получил перелом ноги во время работ на огороде

Обычные работы на огороде едва на завершились для 60-летнего жителя Верхнего Уфалея трагедией: мужчина проявил неосторожность, работая с мотоблоком. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Инцидент произошел утром 23 мая на улице Гагарина. Во время обработки земли мотоблоком брючину намотало на лопасти устройства. Нога мужчины оказалась зажата, освободиться из ловушки самостоятельно он не смог.
На помощь ему приехали сотрудники скорой помощи. Оценив ситуацию, они вызвали спасателей МЧС. Последние с помощью специальных инструментов освободили конечность. Медики осмотрели ногу и диагностировали перелом. Пострадавшего увезли в больницу.
