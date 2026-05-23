Правоохранители спасли тонущую девушку в центре Минска

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Девушка тонула на улице Зыбицкой в белорусской столице, ее достали из воды сотрудники ОМОН ГУВД, сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел рано утром в субботу — около 04:00.

«Сотрудники ОМОН ГУВД, несущие службу на улице Зыбицкой, получили сигнал от неравнодушных прохожих: в реке напротив дома четыре тонет девушка», — говорится в сообщении.

Правоохранители выдвинулись к месту происшествия. Благодаря их оперативным действиям девушку удалось спасти и достать из воды.

Как выяснилось, 18-летняя пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она объяснила, что ей стало плохо, она потеряла равновесие и упала в воду.

Была незамедлительно вызвана скорая медпомощь, спасенную доставили в учреждение здравоохранения.

Это не первый подобный случай. Например, в текущем году зимой милиционеры роты ППСМ Центрального РУВД Дмитрий Михолап и Александр Касперович спасли в белорусской столице тонущего человека. Он провалился под лед на реке Свислочь.

Правоохранители вытащили мужчину из ледяной воды, вынесли его к дороге и вызвали скорую помощь.

До приезда медиков милиционеры отогревали замерзшего человека подручными средствами, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий.