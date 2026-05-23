Хинштейн сообщил о жертве атаки беспилотника в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели местной жительницы в результате атаки беспилотного летательного аппарата, которая привела к возгоранию её дома.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера вражеский беспилотник атаковал частный дом вблизи слободы Подол Суджанского района. В результате удара дом загорелся. К огромной скорби, погибла местная жительница», — написал Хинштейн в своём канале на платформе «Макс»,

Губернатор также уточнил, что погибшей было 67 лет.

