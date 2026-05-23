Дело о хищении бизнесменом 9 млн рублей направлено в нижегородский суд

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен, скрывавшийся от следствия с 2022 года и объявленный в международный розыск, был депортирован из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России. По данным следствия, в 2022 году было установлено, что злоумышленник похитил около 9 миллионов рублей в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов. Мошеннические схемы включали закупку некачественного и не соответствующего проекту оборудования через подконтрольную ему компанию, невыплату средств субподрядчику, а также многократное завышение количества материалов, использованных при дорожном строительстве. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако с момента возбуждения дела фигурант скрывался от правоохранительных органов. Мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, и в результате скоординированных действий удалось добиться его депортации из ОАЭ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.