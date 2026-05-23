ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе на лечении остаются шестеро подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе № 13, самого «тяжелого» школьника в субботу доставили в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«На детском комплексе остаются шесть детей, пострадавших во время обрушения балкона в школе № 13. Из них двое — юноша и девушка — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, всем оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал градоначальник в своем канале в МАКС.

Молодого человека, получившего наиболее тяжелые травмы, сегодня доставили на реанимобиле в Российскую детскую клиническую больницу, им занимаются московские медики, добавил Развожаев.

Второй юноша, который также будет лечиться в РДКБ, вместе с мамой и медицинским работником сегодня поедет в Москву на поезде.

Двоих школьников вчера выписали, уточнил губернатор.

ЧП в школе № 13.

ЧП произошло в среду около 11 утра в школе № 13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они — выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.

В среду число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщал ранее Развожаев.

По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.

Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.

