Пермякам напомнили места, где можно переждать беспилотную атаку

Министерство безопасности Пермского края опубликовало карту, с помощью которой можно сориентироваться: где лучше всего можно переждать угрозу беспилотной или ракетной опасности.
На сегодняшний день в списке 1 390 точек — это подвалы и паркинги многоквартирных домов. Подобный электронный ресурс особенно оценят те, кто недостаточно хорошо ориентируется в чужих районах города или туристы. Тем более, что информационная платформа остается работоспособной даже тогда, когда интернет заглушен — ресурс входит в «белый список» Минцифры и работает при ограничениях мобильного интернета.
Сегодня утром губернатор Дмитрий Махонин рассказал о поврежденном промышленном предприятии во время беспилотной атаки. По его информации, люди не пострадали. Глава региона регулярно напоминает землякам, где можно переждать опасность.
«Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов», — отмечал Махонин в своих социальных сетях.
7 мая в Перми впервые от вражеских атак пострадал многоквартирный дом, людям удалось оперативно эвакуироваться. На сегодняшний день фасад здания восстановлен.