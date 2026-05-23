Пермякам напомнили места, где можно переждать беспилотную атаку

Министерство безопасности Пермского края опубликовало карту, с помощью которой можно сориентироваться: где лучше всего можно переждать угрозу беспилотной или ракетной опасности.

На сегодняшний день в списке 1 390 точек — это подвалы и паркинги многоквартирных домов. Подобный электронный ресурс особенно оценят те, кто недостаточно хорошо ориентируется в чужих районах города или туристы. Тем более, что информационная платформа остается работоспособной даже тогда, когда интернет заглушен — ресурс входит в «белый список» Минцифры и работает при ограничениях мобильного интернета.

Сегодня утром губернатор Дмитрий Махонин рассказал о поврежденном промышленном предприятии во время беспилотной атаки. По его информации, люди не пострадали. Глава региона регулярно напоминает землякам, где можно переждать опасность.

«Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов», — отмечал Махонин в своих социальных сетях.

7 мая в Перми впервые от вражеских атак пострадал многоквартирный дом, людям удалось оперативно эвакуироваться. На сегодняшний день фасад здания восстановлен.

Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
