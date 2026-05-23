Стала известна причина подтопления катера в Фонтанке

В Петербурге выяснили причину частичного затопления катера в реке Фонтанке. Как стало известно 78.ru, инцидент произошел из-за неисправности автоматики, которая должна была включить помпу для откачки воды.
Ситуацию также усугубили сильные ночные ливни, прошедшие в городе. Из-за скопления воды судно частично ушло под воду. По словам рабочего судна Александр Тришин, система автоматического отвода воды не сработала вовремя.
Не сработала автоматика, неполадка с судостроением. Сейчас всё откачали, подключили, через час будем готовы уходить. Ранее такого не было, первый раз. Разлива нефтепродуктов не случилось, слава богу.
На место происшествия также прибыл владелец судна. По имеющейся информации, ему принадлежит флотилия из восьми катеров. Подтопленное судно использовалось для перевозки небольших грузов.